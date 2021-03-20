حافز البحث عن عمل أهم الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الحافز

حافز البحث عن عمل من البرامج الممتازة التأهيلية التي قامت بإنشائها المملكة العربية السعودية، حيث إن الحافز خاص بالأشخاص الذين قاموا بترك عملهم ويقومون أولئك الأشخاص بالبحث عن وظيفة من جديد فأصبح هناك أشخاص كثيرون بدون دوام لهم وبدون دخل لهم، حيث لا يستطيعون تدبير احتياجاتهم أو أمورهم المالية وبالتالي قالت الحكومة السعودية بعمل هذا البرنامج لصعوبة الحصول على عمل من أجل مساعدة الأشخاص لحين تمكنهم من الحصول على وظيفة جديدة يسترزقون من ورائها.

شروط برنامج حافز البحث عن عمل

أن يكون المتقدم أو المتقدمة إلى البرنامج ليس لديهم أي نشاطات تجارية أو مهنية أو حرفية أو زراعية أو صناعية.

أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 20 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا.

لا بد من أن يكون المتقدم لهذا البرنامج مواطن سعودي أصل وجنسية.

أن يكون المتقدم ليس عاملاً في إحدى القطاعات العامة أو الخاصة.

يجب أن يكون المواطن قد انهى تعليمه وليس في مراحل التعليم عند التقديم لحافز.

عدم اشتراك المواطن في أي نوع من أنواع البرامج التدريبية.

يجب أن يكون متوسط دخل الفرد في العام السابق لتقديم الطلب لا يزيد عن 2000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم للبرنامج ليس متقدم لأي نوع من المعاشات الخاصة بالتضامن الاجتماعي.

يجب أن يكون المتقدم مقيم خارج أي دور رعاية.

يجب أن يكون المواطن المتقدم لبرنامج حافز لديه القدرة الكافية على العمل.

يجب على المتقدم إلى برنامج حافز البحث عن عمل أن يكون مقيم دائم في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال عدم السفر إلى أي بلد خلال العشر أشهر قبل التقديم على طلب حافز العمل.

خطوات طلب حافز الحصول على عمل

الدخول إلى “طاقات”. نقوم بالنقر على كلمة:مستخدم جديد” نقوم باختيار الهوية. نكتب اسم المستخدم. نكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم. كتابة تاريخ ميلاد المستخدم. كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم. كتابة رقم الجوال. نقوم بإدخال كلمة المرور. نأكد على كلمة المرور. ننشأ رقم سري من أجل نظام الرد الآلي. ندخل الأرقام التي سوف تظهر على الشاشة. نوافق على الشروط والأحكام بالضغط عليها. نقوم بالنقر على كلمة ” التالي” سوف يتم إرسال رسالة نصية بها رمز تأكيد إلى الهاتف. يجب على المواطن إدخال الرمز والقيام باستكمال البيانات المطلوبة منه. تلك هي خطوات الحصول على استحقاق حافز البحث عن عمل.

شروط دعم حافز من حيث المدة

للحصول على دعم حافز يجب أن يكون هناك مدة معينة للشروط التي يضعها برنامج حافز البحث عن عمل حيث يجب أن يكون المتقدم لدعم حافز البحث عن عمل قد ترك عمله على الأقل 3 شهور سواء كان المتقدم يعمل في قطاع خاص أو يعمل في قطاع عام، كما أن البرنامج قد حدد أيضًا مدة الحصول على المؤهل وهي أن يكون المتقدم قد مضى على حصوله على المؤهل الخاص به مدة 6 شهور على الأقل سواء مؤهل ثانوية عامة أو مؤهل جامعي.

يعد حافز البحث عن عمل من الأنظمة الممتازة التي تعمل على رفع المستوى المعيشي للأشخاص خاصة فئة الشباب، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل على صرف مبلغ مادي لدعم الشباب من الجنسيين وذلك من أجل توفير معيشة طيبة لهم لحين الحصول على عمل مناسب، كما أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم الكثير من الخدمات والتمويلات المالية للأشخاص ذو الدخل المنخفض مثل تمويل نفاذ العمل الحر.

متى ينزل حافز البحث عن عمل؟

إن نزول حافز البحث عن عمل يتم بعد عدد من الخطوات المعينة حيث لا بد على المتقدم أن يقوم بالتسجيل عبر موقع طاقات كما وضحنا وشرحنا طريقة التسجيل في حافز البحث عن عمل، وينتظر حتى يتم نقله إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة مؤهل وبعدها يتم التنقل إلى مرحلة تسمى باسم ملتحق وتلك المرحلة هي المرحلة الثالثة والتي يتم من خلالها الانتظار لمدة 3 أشهر حتى يتم نزول حافز البحث عن عمل الدفعة الأولى.