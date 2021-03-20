الحق عرض هوندا أكورد 2021 في مارس

عرض هوندا أكورد 2021، من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة العربية السعودية والتي أعلنت عنها شركه عبد الله هاشم للسيارات علي صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما انه تم الإعلان أيضا عن عروض شهر مارس 2021 بالمملكة السعودية مثل عروض كيا 2021 و عروض سوزوكي 2021 التي تم طلاقهم أيضا والتي يمكن يمكن للمواطنين السعوديين الحصول عليهم بكل سهوله، وسوف نوضح لكم عرض هوندا أكورد 2021 ومميزات ومواصفات السيارة من خلال المقالة الأتية.

عرض هوندا أكورد 2021

أعلنت شركه عبد الله هاشم للسيارات وهي احد التوكيلات المعتمدة للسيارات داخل المملكة والتي أعلنت حديثا عن عروضها علي سياره هوندا أكورد 2021 و هوندا سيتي 2021 والتي تسال عنهم كثير من السعوديين، كما أعلنت شركه عبد الله هاشم عن بداية عروضها علي سياره هوندا أكورد 2021 وتبدأ من 14 مارس 2021 وتنتهي في 31 مارس 2021 وقد شمل العرض سياره هوندا أكورد 2021 lx.

مواصفات هوندا أكورد 2021 lx

كما أعلنت شركه عبد الله هاشم عن مواصفات ومميزات هوندا أكورد 2021 lx وهي كالاتي:

السيارة من نوع سيدان وتتميز بدفع عجلات أمامي.

يتميز حجم محرك السيارة 1.5 لتر ومعدل استهلاك للبنزين 18.4 لتر.

يحتوي حجم محرك السيارة بأربع أسطوانات لتوليد قوه بمقدار 198 حصان.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي من نوع جير بوكس cvt.

تدعم السيارة 8 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه.

تتميز المصابيح بإضاءة ليد ومقاس العجل 17.

نظام تثبيت سرعه ذكي وزر لتشغيل المحرك ونظام أقفال ألية للأبواب.

نوافذ كهربائيه ومقاعد مخمل.

مراقبه ضغط الهواء في العجل وفرامل مانعه للانزلاق بتقنيه دعم المكابح.

الحصول علي عرض هوندا أكورد 2021 lx

أعلنت شركه عبد الله هاشم عن عرض هوندا أكورد 2021 والتي يمكن للمواطنين السعوديين بالحصول عليها بسعر 94900 ريال بدلا من 99900 ريال وبقسط شهري 1496 ريال وبدون مقدم لدفعه أولي وعلي فتره سداد حتي 60 شهر، كما انه تم الإعلان عن العروض والتي تقدم بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري الذي يقدم خدمه تمويل السيارات كما يمكن للمواطن تعبئه نموذج التقسيط الخاص بالسيارة وبعدها يتم إرساله إلي شركه عبد الله هاشم والبنك الأهلي التجاري وبعدها سوف يتم التواصل مع المواطن لاستكمال خطوات الحصول علي سياره هوندا أكورد 2021.