نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على محفظة افتراضية بقيمة 100 ألف ريال برعاية الراجحي المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على محفظة افتراضية بقيمة 100 ألف ريال برعاية الراجحي المالية، نتناول اليوم الهدية البسيطة المُقدمة من موقع تداول بالتعاون مع الراجحي المالية، حيث يمنحك فرصة تتمكن من خلالها من الحصول على محفظة وهمية بها مبلغ 100 ألف ريال، يمنحك فرصة التداول والاستثمار من خلال موقع تداول على الفور وشراء سلع، مع إمكانية الإطلاع على كافة المؤشرات العالمية على أسعار السلع والعملات، ومن خلال موضوعنا اليوم سوف نتعرف على أقسام الإستثمار بوعي وإتباع الأقسام خطوة بخطوة لإنشاء تلك المحفظة الافتراضية، وبعدها تستطيع بكل سهولة الاستثمار برعاية الراجحي المالية عبر موقع تداول.

محفظة افتراضية للتداول برعاية الراجحي المالية

كي تتمكن من الاستفادة من المحفظة الاستثمارية على موقع تداول برعاية الراجحي المالية، قم بالتوجه إلى الموقع عبر متصفح قوقل وستجد في أعلى الصفحة عدة خيارات من بينها مركز المعلومات، ويندرج تحته عدة خيارات من بينها القواعد واللوائح وتعديل المدة الزمنية للتسوية والصفقات واستثمر بوعي، يتم الضغط على استثمر بوعي وستجد عدة أقسام، في المُقدمة ستجد نبذة بسيطة عن كل قسم ثم توضيح لتفاصيل الأقسام التي سوف تتمكن عن طريقها من إنشاء المحفظة والبدء في التداول.

أقسام الإستثمار بوعي

ستجد في القسم الأول وهو قسم تعلم في استثمر بوعي مقدمة عن الإستثمار وشرح عن القنوات الاستثمارية، بالاضافة إلى تفاصيل القوائم المالية والكثير من المعلومات المالية الهامة، لذا فهي تُعتبر مرجع بسيط للمعلومات المالية، أما في القسم الثاني وهو قسم تفاعل فستجد فيه ورش عمل وندوات قام موقع تداول بتنظيمها، تحوي ثلاثة ورش قديمة تتواجد الروابط الخاصة بكل ورشة على حدا داخل قسم تفاعل، وذلك عبر قنوات اليوتيوب الخاصة بموقع تداول.

القسم الثالث قسم طبق وهو عبارة عن محفظة افتراضية يتم التسجيل لها بشكل مجاني، وتحتوي على 100 ألف ريال وهناك عمولة على كل عملية بيع وشراء، يمكنك فتح المحفظة عبر الضغط على الرابط المتواجد على الصفحة ثم إدخال مجموعة بيانات خاصة بك، منها الاسم الأول واسم العائلة ورقم الجوال والبريد الإلكتروني ومجموعة بيانات أُخرى عليها إدخالها جميعاً، وبعد التسجيل يمكنك التداول والاستثمار باستخدام تلك المحفظة الوهمية. ويشتمل القسم الرابع والأخير وهو قسم نافس على مسابقات يُقدمها موقع تداول، حيث يتم طرحها بتلك الصفحة واختبار ما توصلت إليه من خلال قسم تعلم.

مزايا محفظة التداول الافتراضية

فور فتح المحفظة الافتراضية من داخل موقع تداول والمقدمة برعاية الراجحي المالية، ستجد رسالة بها شرح مُبسط عن كيفية إستخدام المحفظة التي تحتوي على مبلغ 100 ألف ريال، وعند استخدامها يجب عليك إدخال مجموعة أوامر مثل رمز الشركة ونوع أمر مُحدد، أو سعر السوق وهو السعر الحالي الذي يتداول به السهم، على أن تقوم أنت بتحديد السعر وإدخال الكميات، كما يمكنك الإطلاع على المؤشرات العالمية لأسعار السلع والعملات حتى يمكنك تحقيق أرباح.