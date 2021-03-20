عروض تمويل موظفي القطاع الخاص من الأهلي

عروض تمويل موظفي القطاع الخاص، مناهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة العربية السعودية من قبل البنك الأهلي التجاري وتم الإعلان عن العروض علي صفحه البنك الأهلي الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعلن أيضا البنك الأهلي عن عروض الأهلي التمويلية و عرض القسط المرن الذين تم الإعلان أيضا عنهم علي فصحه البنك، وسوف نقوم الآن بشرح عروض تمويل موظفي القطاع الخاص وشوطه ومتطلباته من خلال المقالة الأتية.

عروض تمويل موظفي القطاع الخاص

اعلن البنك الأهلي السعودي عن عروض تمويل موظفي القطاع الخاص والتي يمكن للمواطن من خلالها الحصول علي السيولة النقدية والفورية السريعة لجميع موظفي القطاع الخاص والتي تتضمن بدون اتفاقيه تحويل رابت الموظف إلي البنك الأهلي عبر نظام سريع لتحويل رواتب الموظفين، كما اعلن البنك الأهلي أيضا عن الرسوم الإدارية وهي 1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال أو أيهما اقل وضريبه القيمة المضافة وهي 15% من مبلغ الرسوم ومعدل النسبة السنوي يشمل مبلغ رسوم إدارية، والجدير بالذكر أن البنك الأهلي اعلن عن بداية عروض تمويل موظفي القطاع الخاص والتي تبدأ من 28 فبراير 2021 وتنتهي في 31 مارس 2021.

مزايا عروض تمويل موظفي القطاع الخاص

اعلن البنك الأهلي عن مزايا عروض تمويل موظفي القطاع الخاص والتي تكتمن في النقاط الأتية:

العروض متوافقه تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

موافقه سريعه وفوريه.

فترات السداد مريحه وقد تصل إلي 5 سنوات.

يمكن من خلال العروض تأجيل قسط شهر رمضان المبارك.

تمكن المواطن من أمكانية السداد المبكر.

تامين وفق أحكام بوليسه التامين في حاله الوفاة أو العجز لأقدر الله.

شروط عروض تمويل موظفي القطاع الخاص

كما اعلن البنك الأهلي عن شروط تمويل موظفي القطاع الخاص والتي تكتمن في النقاط الأتية: