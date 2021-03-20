نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة إيداع المساعدة المقطوعة للمستفيدين لشهر رمضان 1442 ورابط الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع المساعدة المقطوعة 1442 وتحديد موعد الصرف من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، حيث يترقب جميع مستفيدي المساعدة المقطوعة أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن الموعد النهائي لإيداع الدعم النقدي المقدم ضمن مقطوعة الضمان الاجتماعي للمستفيدين، وذلك بعد فترة كبيرة من التوقف عن الصرف، وهو الأمر الذي دعا البعض للحديث عن إلغاء المساعدة المقطوعة، وهو الأمر الذي نفته وزارة الموارد بشكل قاطع مشيرة إلي أن المقطوعة مستمرة، ولا يوجد أن قرار يفيد بإلغائها.

إيداع المساعدة المقطوعة 1442

تعد المساعدة المقطوعة أحد البرامج الاجتماعية التي أنشأتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف لتقديم الدعم النقدي لبعض الأسر السعودية، وذلك بعدما قامت المملكة ببعض الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030، والتي أثرت بشكل أو بآخر على بعض الأسر، وقد قامت وزارة الموارد بالإعلان عن إنشاء برنامج المساعدة المقطوعة لتقديم الدعم النقدي للأسر السعودية الفقيرة بما يوفر لهم حياة كريمة.

وقد تم فتح باب التسجيل في المساعدة المقطوعة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية، حيث قام عدد كبير من المواطنين بالتسجيل في المقطوعة ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل، والتي أعلنت عنها الوزارة، حيث تهدف وزارة الموارد البشرية إلي توفير الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر السعودية الفقيرة، وقد نجح عدد كبير من المواطنين بالتسجيل خلال الفترة التي أعلنت عنها الوزارة، وبعدها بدأ الإعلان عن أسماء مستحقي المساعدة المقطوعة برقم الطلب والسجل المدني عبر موقع وزارة الموارد البشرية.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، وذلك حتى يصل الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض، ومن بين أهم الشروط ما يلي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية

ألا يتجاوز عمر المستفيد عن 35 عاماً

ألا يمتلك المستفيد سجلاً تجارياً

ألا يغيب المستفيد عن المملكة لمدة 3 شهور متتالية

ألا يزيد دخل الأسرة عن 2000 ريال

أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة

خصصت وزارة الموارد البشرية رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث يقوم المستفيدين بالدخول عبر موقع وزارة الموارد البشرية، وكتابة البيانات المطلوبة من اجل الاستعلام عن أسماء المستحقين وموعد الصرف، وهي: