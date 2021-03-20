سلوى البلادي ..تكتب …رحيل شمعة الصحافة

العين تدمَعُ، والقلوب تأثرت

وتعالتِ الآهاتُ والأحزانُ

الموْتُ غيّبَ شمعةً مِنْ بيننا وبكيت

فتساقطَتْ وتناثرَتْ الأغصانُ

إنّ الزميلة هدى للفراقِ ترجّلتْ

وتألمَ المكتوبُ والعُنوانُ

ذكراكِ فينا يا زميلتي بقيت

وبقلمك يزورُنا الأطيافُ والتحْنانُ

لفراقِ نجمِكِ قلوبنا أحرقت

وتزورُنا الدّمَعاتُ والخُسرانُ

كُنّا وكانتْ للصحيفة في النشاط رائعات

وبكلّ صُبْحٍ عزمُها عنوانُ

نلتمُّ حينا، ثمّ نزرعُ خُطوات

نحوَ المجد تهتف في المَيدان

كانتْ تقولُ “وقولُها هوَ الحكمات”

وحروفُ خيرٍ ومنطقٌ ولسان

ما عادَ يشرقُ بالصّباحِ النسمات

ما عادَ ينثرُ عِطرَها البستانُ

نبكي هدى ، والقلبُ فاضَ بتنهدات

والحالُ ويلٌ، والأسى ألوانُ

نبكيكِ يا هدى ، والعُيونُ تَفَجّرَتْ

والجُرْحُ بَحْرٌ والأسى بُركانُ

صَبْراً أيا أهلَ الفقيدةِ وأكثروا الدعوات

إنه بِمُصابِنا قدٰ أنزلَ الرحمنُ

صَبْرا أيا زُملاءُ بعدَ مُصابِنا

بضلوعِنا يتكسّرُ الميزانُ

نهديكِ في يومِ المَنيّةِ آيات

مِنْ سورةٍ، ومِدادُها القُرآنُ

و دارُ خلودِها الفردوس والجنات

وثوابُها التكريمُ والغُفرانُ

تبقى الزّميلةُ في الفؤادِ قريرةٌ

ورقودُها الأنفاسُ والوجدانُ

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