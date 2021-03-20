صحة الأحساء ترصد السلوكيات المجتمعية

دوت الخليج – علي بن زيد الصحة في الأحساء تستهدف 15045 منشأة لرصد السلوكيات المجتمعية وذلك لمتابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والفرز البصري للحد من انتشار فيروس كورونا، بمشاركة اكثر من ٧٧ متطوع من مختلف التخصصات الصحية.

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