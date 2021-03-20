تقسيط 2 مليون بدون كفيل ولا تحويل الراتب بمتطلبات بسيطة وميسرة

تقسيط 2 مليون بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد الحلول التمويلية التي يقدمها بنك البلاد للأفراد من المواطنين السعوديين أو المواطنين غير السعوديين بتسهيلات عديدة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لتنفيذ الطلب ، حيث يقدم بنك البلاد في المملكة العربية السعودية تمويل شخصي بالأسهم بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية والذى يساعد العميل على تلبية إحتياجاته المالية وتحقيق أهدافة وذلك من خلال حصول العميل على سلعة بعد تملكها من البنك وبعد ذلك تصبح السلعة تحت تصرفه كما يوفر البنك السيولة النقدية الفورية للعملاء بعد التأكد من توافر الشروط وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة.

تقسيط 2 مليون بدون كفيل ولا تحويل الراتب من بنك البلاد

يقدم بنك البلاد تمويل شخصي بالتقسيط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بالطلب كما يوفر البنك المنتج بمبالغ تمويلية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات المالية للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً ويمكن أيضاً للمتقاعدين الاستفادة من التمويل بمتطلبات بسيطة وشروط غير معقدة ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح في هذا المقال أهم المزايا التي يمكن أن يحصل العميل عند التقدم بطلب تمويل بالتقسيط بدون كفيل من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. يمكن للعميل الاستفادة من شراء أسهم أي شركة يختارها وتكون ضمن قائمة الأسهم المعتمدة لدي الهيئة الشرعية للبنك. خيارات للسداد متنوعة وأقساط ميسرة تصل حتى 60 شهر. يعمل بنك البلاد على سرعة إتمام إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي. يتميز تمويل بنك البلاد بالأسهم أنه لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من المنتج. يمكن للمتقدم تأجيل سداد قسط من كل عام. مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن يحصل عليها العميل عند التقدم بالطلب تصل حتى 2 مليون ريال سعودي. يمكن للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً تقسيط 2 مليون بدون كفيل بمتطلبات بسيطة وشروط غير معقدة. الأفراد المتقاعدين في المملكة العربية السعودية يمكن لهم الاستفادة من قرض بنك البلاد. موظفي قطاع البنوك المحلية يمكنهم أيضاً الحصول على تمويل بنك البلاد بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى. يمكن لعملاء بنك البلاد الحصول على تمويل إضافي من بنك البلاد.

كيفية التقديم على تمويل البلاد بالتقسيط بدون كفيل

الأفراد الراغبين في الحصول على تمويل البلاد بالتقسيط بدون كفيل من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً يمكنهم التقديم على الطلب من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني للتمويل الشخصي وتعبئة نموذج الطلب بجميع المعلومات المطلوبة.

يمكن أيضاً التقديم على طلب تقسيط 2 مليون بدون كفيل ولا تحويل الراتب من بنك البلاد عن طريق زيارة أحد فروع البنك المتواجده في المملكة العربية السعودية وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال الطلب.

الشروط الواجب توفرها للاستفادة من المنتج