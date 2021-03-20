نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علماء أوروبا يُحددون “سبب نادر” لتجلط الدم بسبب لقاح أسترازينيكا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف علماء أوروبيون عن وجود سبب نادر يؤدى إلى تجلط الدم عند تناول لقاح أسترازينيكا المعروف باسم “لقاح أكسفورد” المضاد لفيروس كورونا “كوفيد-19” كما اكتشف العلماء علاج محتمل لهذا السبب، حيث وجد فريق من الباحثين فى ألمانيا والنرويج أن لقاح أسترازينيكا يؤدي إلى رد فعل مناعي ذاتى يسبب تجلط الدم فى الدماغ.

وقد فسر العلماء ما حدث لبعض الحالات التى تم اكتشافها فى أوروبا الفترة الماضية، حيث حدد العلماء بأن الجسم المضاد الذى يتم انتاجه من خلال لقاح أكسفورد يعمل على حدوث رد فعل سلبي، وأشار أستاذ أمراض الدم وكبير الأطباء بمستشفى جامعة أوسلو والذى قام برئاسة فريق التحقيق فى الحالات التى حدثت فى النرويج إلى أنه لا شيء سوى اللقاح يمكن تفسير سبب حدوث هذه الاستجابة المناعية.

كما أعلن فريق من الباحثين الألمان بأنهم توصلوا لنفس النتيجة التى توصل إليها علماء النرويج، وقال الباحثون الألمان بأن المصابين الذين تظهر عليهم أعراض الدوخة أوالصداع أو ضعف البصر خلال أربعة أيام من تناول لقاح أسترازينيكا يمكن فحص حالتهم وتشخيصها من خلال أجراء فحص دم، وأن على الناس ألا يخافوا من تناول اللقاح وأن قلة من الناس سوف تصاب بهذه المضاعفات ولكن إذا حدث ذلك فإنهم يعرفون كيف يعالجون المرضي.

وأشار العلماء بأنه بمحرد تشخيص الحالة فأنه يجب العلاج بأدوية تعمل على تسييل الدم والجلوبولين المناعى التى تستهدف الجسم المضاد الذى يسبب المشكلة، وأكد العلماء بأن لقاح أكسفور أو لقاح أسترازينيكا يسبب تفاعل مناعى ذاتى نادر يحفز الأجسام المضادة التى تتفاعل مع الصفائح الدموية.

وقد جاء ذلك بعدما أوقفت بعض دول أوروبا تناول لقاح أسترازينيكا بعد إصابة أكثر من 30 شخص بتجلط فى الجيوب الوريدية الدماغية، ولكن هيئة الدواء أكدت بأن الفوائد المحتملة لتناول اللقاح تفوق المخاطر التى يتعرض لها من يتناوله، وقررت استئناف إعطاء لقاح أكسفور أو أسترازينيكا فى جميع دول أوروبا مرة أخري.