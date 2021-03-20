منصة إحسان أحدث مشروعات “سدايا” للعمل الخيري

منصة إحسان أحدث مشروعات “سدايا” التي أعلنته مؤخرًا من أجل دعم المشروعات والأعمال الخيرية في كافة أنحاء المملكة، حيث أعلنت الهيئة السُّعُودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمعروفة باسم “سدايا” عن إطلاق منصة جديدة تحت اسم إحسان اليوم السبت الموافق 20 من شهر مارس عام 2021 م وتعمل المنصة الجديدة على تقديم الدعم الكامل للمشروعات الخيرية وذلك للمساهمة بطريقة فعالة ضمن العمل الخيري بالمملكة ويتم العمل عبر المنصة بواسطة التعاون مع اللجنة الإشرافية التي تتكون من مجموعة من الوزارات وسوف نتحدث عن كلما يخص المنصة تفصيليًا عبر السطور التالية.

منصة إحسان والعمل الخيري

قامت منذ ساعات قليلة هيئة “سدايا” بالإعلان عن منصة إحسان للعمل الخيري وتعمل الهيئة على تقديم دعم كامل من أجل المشروعات الخيرية في جميع مدن المملكة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات التي تتمثل في “وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الموارد البشرية، وزارة الشئون البلدية والقروية والسكان” وكذلك يتعاون أيضًا كل من رئاسة أمن الدولة بالإضافة إلى هيئة الحكومة الرقمية والبنك المركزي السعودي.

أهداف منصة إحسان وجمع التبرعات

قامت سدايا بتقديم حملة إعلانية كبيرة تحت عنوان منصة إحسان وذلك من أجل أن تصل أهداف ونشاطات المنصة إلى جميع فئات المجتمع وتقديم الفرصة من أجل الفئات القادرة على تقديم التبرعات والمساعدات وكذلك الفئات التي في حاجة إلى مساعدات وتهدف سدايا بواسطة الحملة الإعلانية إلى تقديم كل الوسائل المتاحة عبر المنصة من أجل دعم العمل الخيري من طريق برنامَج عمل يساهم في جمع التبرعات بطريقة بسيطة ولا تُشَكِل أي عبء كما تتمتع بالشفافية في تقديم المساعدة لمن هم حقًا بحاجة إليها.

التبرعات الوطنية بواسطة إحسان

تقدم المنصة خِدْمَات دعم للمؤسسات الخيرية والجمعيات التي لا تهدف للربح بل تسعى لتقديم المساعدات الخيرية فقط وقد أعلن الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي رئيس هيئة سدايا عن بالغ شكره لكافة القائمين على المنصة الخيرية مؤكدًا أن المملكة العربية السُّعُودية تحتل المركز 50 في ضمن المؤسسات الخيرية على مستوى العالم وفقًا لإحصائيات العطاء العالمي التي تصدر بواسطة مؤسسة المعونة الخيرية معلنًا أن حجم التبرعات الذي يتم جمعه بواسطة الجمعيات الخيرية يصل إلى 2.6 مليار كل عام.