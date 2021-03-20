​وفاة مقيم نتيجة سقوط “شيول” من منطقة مرتفعة بالباحة

بلادي – الرياض : توفي مقيم من جنسية عربية نتيجة سقوط معدة ثقيلة “شيول” من منطقة مرتفعة في قرية الرُبيان بمنطقة الباحة. وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حـادث انقلاب المعدة، وعلى الفور تمت مباشرته. وأكد أنه بعد وصول الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية برفقة فرق الدفاع المدني اتضحت وفاة السائق.

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