بمقابل مالي.. “تويتر” يختبر ميزة حذف التغريدات خلال 5 ثوانٍ من إرسالها

بلادي – الرياض :
كشفت تقارير أن موقع التواصل “تويتر” سيضيف ميزة بإمكانية حذف التغريدات خلال 5 ثوانٍ من إرسالها، وذلك بمقابل مالي، بعد أن استطلع رأي المغردين سابقا.
وأوضحت باحثة التطبيقات، جاين مانشون وونغ، وجود شاشة بمؤقت لـ”حذف التغريدات” بعد إرسالها أو Undo Tweet، والذي يمنح 5 ثوان كفرصة لمسح تغريدة أو صورة تقرر التراجع عن نشرها، وهو ما أكده موقع “سي نت” أيضا.
ولم يبين “تويتر” ما إذا كانت الميزة ستقتصر على العملاء ممن يدفعون اشتراكات أم لا، ويتشابه زر “حذف التغريدات” على “تويتر” مع زر “تراجع عن الإرسال” في بريد “جي ميل”، الذي ينتظر ثواني قبل إرسال الرسالة فعليا.
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