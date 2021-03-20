“التحالف” يستهدف قوات وعتاد ميليشيا الحوثي في مأرب بدقة عالية

بلادي – الرياض : نشرت قوات تحالف دعم الشرعية مشاهد لاستهداف قوات وعتاد الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في مأرب، في عملية إسناد ناجحة. وأوضحت أن عملية الإسناد أصبحت أكثر تأثيراً على الميليشيا بانكشافها بالمناطق المفتوحة، ما كبّد الميليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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