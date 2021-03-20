تمنت العودة للمملكة لأخذ التطعيم.. طبيبة مبتعثة تكشف معاناة الحصول على اللقاح في كندا

بلادي – الرياض :

كشفت طبيبة سعودية مبتعثة في كندا عن معاناة كبيرة في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حتى ولو كان بمقابل مالي.

وقالت الطبيبة دانية عبده، إن الأطباء لم يجدوا فرصة أخذ اللقاح، سوى العاملين في قطاع الطوارئ، والذين لديهم احتكاك مباشر بالمرضى.

وأضافت: “نفسي أرجع المملكة أتطعم وأرجع كندا، متخيلين حتى لو عايزة أدفع من أجل أخذ التطعيم ما أقدر.. انتم في نعمة كبيرة”.

وأشارت إلى أنها تزعل عندما تعلم أن شخصاً لديه فرصة الحصول على اللقاح ويرفض، محذرة من الانسياق خلف الإشاعات التي تزعم وجود آثار سلبية للتطعيم.