نيوم: الحقول الزراعية في المشروع ستلبي 100% من احتياجات السكان من الفواكه والخضروات

بلادي – الرياض :
كشفت مدينة نيوم عن معايير المعيشة الاستثنائية والرفاهية التي ستوفرها لسكانها، ليعيشوا حياةً سعيدة ومستدامة في كنف الطبيعة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسعادة.
وأوضحت أن المشروع سيتضمن آلاف الهكتارات من الحقول الزراعية، التي ستلبي عن طريق الإنتاج المحلّي 100% من احتياجات السكان من الفواكه والخضراوات، لمساعدتهم في الحفاظ على صحتهم، كونها مصادر جيدة للألياف والفيتامينات.
وأشارت إلى أنه يتضمن 26.5 ألف كيلومتر مربع من البيئات الطبيعية بتضاريسها، التي تتنوّع ما بين سلاسل الجبال المتعرّجة والشعاب المرجانية الغنيّة بألوانها، الأمر الذي سيخلق للسياح والسكان وفرةً من الأنشطة الترفيهية للاستمتاع بها.
وأكدت أن تصميم المساحات الحضرية سيتم بطريقة ترسّخ ثقافة الحياة الصحيّة والنشطة، حيث سيجد السكّان كل ما يحتاجونه على مسافة 5 دقائق مشياً على الأقدام.
وكشفت أنها ستكون أول مدينة معرفية حقيقية توظّف شبكات الجيل الخامس لتحسين جودة حياة السكّان ورفع معايير معيشتهم، خاصة أن سرعات الإنترنت العالية ترتبط ارتباطاً مباشراً بارتفاع معدل السعادة.
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