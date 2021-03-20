منها السلب والتشاجر والسرقة.. القبض على مرتكبي جرائم وقعت الأسبوع الماضي

بلادي – الرياض :

ألقت الجهات الأمنية القبض على عدد من مرتكبي الجرائم خلال الأسبوع المنقضي، تنوعت بين السلب والتشاجر وكسر زجاج المركبات وسرقة ما بها، وتوجيه إشارات خادشة للحياء.

وتمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن بعدما اعتدى على مقيمة باكستانية وسلب محفظتها، بمعاونة مواطن ومقيم ترصدا للمرأة أثناء خروجها من المنزل وساعدا الجاني على الهروب.

وتم القبض على مواطنين بالرياض ظهرا في مقطع فيديو يقوم أحدهما برش مادة الإطفاء أثناء قيادته مركبته بتهور على المارة، فيما كان الآخر يقوم بعملية التصوير.

كما تمت الإطاحة بـ 3 مقيمين و3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، في جدة، إثر حدوث مشاجرة بينهم نتيجة خلافات في أحد الأسواق الشعبية.

وقبضت شرطة جدة على مقيمين ارتكبا عددا من الجرائم، تمثلت في سلب ونشل مبالغ مالية، ومقتنيات شخصية من العمالة الوافدة.

وتمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة أيضا من القبض على 4 مقيمين من دولة ميانمار، لارتكابهم جرائم كسر زجاج المركبات أثناء توقفها وسرقة ما بداخلها من مقتنيات.

وأطاحت شرطة الرياض بـ3 مواطنين قاموا بسرقة مركبة في وضع التشغيل من أمام أحد المتاجر، وصدموا 10 مركبات أثناء هروبهم، كما تم القبض على 4 مواطنين قاموا بتوجيه إشارات خادشة للحياء لقائد مركبة وتهشيم زجاج مركبته أثناء مروره.