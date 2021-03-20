استشاري يحذر من عادة يمارسها الكثير في محلات الحلاقة قد تؤدي إلى الشلل

بلادي – الرياض :

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من عادة يمارسها الكثير في محلات الحلاقة قد تؤدي إلى الشلل.

وقال النمر إن البعض يسمح للحلاقين بما يُسمى “طق فقرات الرقبة”، وهذا ما قد يؤدي إلى شلل أحد الأطراف أو توقف التنفس.

ودعا النمر الجميع لعدم السماح بمثل هذه الممارسات، التي قد تتسبب بأضرار جسيمة على حياة الإنسان.