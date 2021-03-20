بلادي – الرياض :
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأحد)، أن يكون مستقرا على معظم مناطق المملكة.
كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيا على شمال وجنوب غرب المملكة، وتتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 38 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في القريات وعرعر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الأحد: مستقر على معظم مناطق المملكة وأعلى درجات الحرارة تسجل في مكة المكرمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.