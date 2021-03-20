طقس الأحد: مستقر على معظم مناطق المملكة وأعلى درجات الحرارة تسجل في مكة المكرمة

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأحد)، أن يكون مستقرا على معظم مناطق المملكة.

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيا على شمال وجنوب غرب المملكة، وتتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 38 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في القريات وعرعر.