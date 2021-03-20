نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم خدمة إصدار جواز السفر السعودي بالشروط وطريقة التقديم عبر ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم خدمة إصدار جواز السفر شروط وطريقة إصدار جواز السفر السعودي لعام 1442 هجرياً وتكلفة إصدار جواز السفر عبر ابشر كل تلك الأسئلة واجباتها أكثر ما يهم المواطن بالمملكة خصوصاً فى ظل التغييرات الكبيرة والتحديثات اليومية على الأنظمة السعودية وإلغاء طريقة التعامل عن طريق مكاتب إدارة الجوازات فى وزارة الداخلية السعودية وأصبحت تلك خطوات استخراج جواز السفر إلكترونياً من خلال منصة ابشر والتي ساهمت فى التخلص من الروتين وتوفير الوقت والمجهود المبذول فى محاولات التخلص من الزحام أمام مكاتب الموظفين من أجل إصدار جواز السفر. شروط إصدار جواز السفر عبر ابشر وتخضع خطوات استخراج جواز السفر السعودي لعدة شروط سنتناولها فى السطور التالية: يشترط للحصول على الجواز عدم وجود أي مخالفات ودفع مخالفات وغرامات المرور.

يشترط أن يقوم المواطن بسداد أي رسوم استخراج جواز السفر المقررة.

يجب أن يكون المواطن مرافق لشخص يمتلك جواز سفر ولم يحصل على جواز سفر حالي.

شرط أن يكون المواطن مقيم داخل المملكة في فترة طلب الحصول على جواز السفر.

يجوز أن يتقدم رب الأسرة بطلب استخراج جوزات سفر للأبناء الذكور اقل من 21 عاماً الذين لم يتزوجوا ويتقدم بطلب استخراج جوار سفر للإناث اكبر من 21 عاماً.

استخراج البصمة للمواطن المتقدم للحصول على جواز السفر وتقديم صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء. كيفية إصدار جواز السفر عبر ابشر خطوات إصدار جواز السفر من خلال منصة ابشر الإلكترونية يتم بصورة سهلة عن طريق اتباع الشرح التالي: تسجيل الدخول عبر البوابة الرسمية فى منصة ابشر.

تسجيل الدخول عن طريق رقم الهوية وإدخال كلمة المرور الخاصة بحساب المواطن فى منصة ابشر وكتابة رمز التحقق المرئي.

النقر على خيار “خدماتي”.

النقر على أيقونة “خدمات”.

من القائمة المنسدلة نضغط على خيار “قائمة الجوازات”.

نقوم بالنقر على ” إصدار جواز السفر السعودي”.

يجب إدخال البيانات الشخصية المطلوبة فى الخانات المتاحة لكل بيان. ما هي رسوم إصدار جواز السفر عبر ابشر؟ رسوم إصدار جواز السفر السعودي 1442 والتي أقرتها وزارة الداخلية هي: يتم دفع مبلغ 300 ريال سعودي للإصدار جواز سفر سارى لمدة 5 سنوات.

يتم دفع مبلغ 600 ريال للإصدار جواز سفر سارى لمدة 10 سنوات. رابط إصدار جواز السفر 1442 وتيسيراً على المواطنين بالمملكة وفى ظل التغييرات الجذرية فى الأنظمة والتحول الرقمي فى المملة اصبح إصدار جوازات السفر متاح من خلال منصة ابشر الإلكترونية والتي تتبع وزارة الداخلية وهى الجهة المنوط بها وضع شروط إصدار جواز السفر فى المملكة.

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