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عمر شويل - جدة قرض العمل الحر للنساء 1442 في السعودية وشروطه وكيفية التقديم ، يبحث الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية علي قرض العمل الحر من بنك التنميه الاجتماعية ، وقد قام بنك التنميه الاجتماعية بوضع العديد من الشروط التي يجب توافرها في الفرد لكي يستطيع الحصول علي قرض العمل الحر
قرض العمل الحر للنساء 1442
يعتبر تمويل العمل الحر عاملاً رئيسياً في تحسين كفاءة وفعالية أولئك الذين يرغبون في الانخراط في العمل الحر ، فضلاً عن زيادة الإنتاجية والمهارات والخبرة للعمل المناسب والمستقر والمنتج. لذلك ، فإن بنك التنمية الاجتماعية عبارة عن سلسلة من منتجات التمويل تم تطويرها وابتكارها لخدمة فئات مختلفة ، كما تختلف هذه المنتجات عن المستفيدين ، وفي هذا القطاع هناك نوعان من القروض وهما :
التمويل النقدي
التمويل بالعملة هو منتج تمويلي للمواطنين القادرين على العمل ، أو الذين لا يجدون وظيفة ، أو يرغبون في زيادة دخلهم الشهري ، ولديهم المهارات المهنية ، لأن المنتج يمكّنهم من الاستفادة من التمويل المريح. لتنفيذ الإدارة الحرة باسمهم ، ولديهم العديد من الأهداف للموظفين الذين يقل راتبهم السنوي عن 14000 ، والعاطلين عن العمل ، وليس لديهم وظائف ، ولم يخدموا من خلال قنوات التمويل التقليدية. ننشر ثقافة العمل الحر والمساهمة في تحقيق أهداف العمل المرنة. فرص لتحسين فئة الشمول المالي الشخصي. تحسين نوعية الحياة للمواطنين السعوديين. الدخل الأساسي أو غيره من الدخل للمواطنين ذوي الدخل المنخفض. تقليل الائتمان غير الرسمي. خفض معدل البطالة.
التمويل العيني
منتج تمويلي للمواطنين الذين لديهم القدرة على العمل ، ولم يجدوا فرصة عمل أو لا يرغبون في زيادة دخلهم الشهري ، لأن هذا المنتج يتيح لهم الاستفادة من التمويل السهل ، ويمكنهم الانخراط في أعمال مجانية لحسابهم الخاص تشجيع ممارسات التوظيف الذاتي والمساهمة في تحقيق هدف العمل المرن. فرص لتحسين فئة الشمول المالي الشخصي. تحسين نوعية الحياة للمواطنين السعوديين. الدخل الإضافي للمواطنين ذوي الدخل المنخفض. تقليل الائتمان غير الرسمي. خفض معدل البطالة.
شروط قروض المرأة للعمل الحر 1442
أعلن بنك التنمية الاجتماعية “بنك الائتمان سابقاً” عن العديد من الشروط للتقدم بطلبات للحصول على قروض العمل الحر للنساء ، وهي الشروط التي تبحث عنها الكثير من النساء الراغبات في الحصول على قروض للعمل الحر.
- يجب أن يكون المتقدم للقرض سعودي الجنسية ،
- ويمكن للأم أن تكون أجنبية ، ولكن طفلها سعودي ويجب أن يكون مقيماً عادياً.
- ألا يقل عمر المتقدمين للحصول على التمويل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا. \
- لا يتجاوز الراتب لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص 14 ألف ريال سعودي.
- مر عام على الأقل منذ قبول مقدم الطلب.
- ألا يكون طالب التمويل مديوناً لبنوك أخرى لسداد القرض.
- فترة التمويل المجاني لا تتجاوز 5 سنوات.
- يجب اجتياز اختبار الائتمان.
- قدم فقط وثائق العمل المجانية أو التصاريح المطلوبة لأنشطة توجيه المركبات.
- في حالة تمويل مركبة نقل مستهدفة ، هناك وثيقة تأمين على السيارة. منح بنك الضامن الحق في المطالبة بسداد أقساط القرض.
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