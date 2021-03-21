نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعلن الشروط الجديدة للحج 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن الشروط الجديدة للحج هذا العام 1442، حيث سيتم فرض ضوابط صحية لأداء مناسك الحج لهذا العام في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا المستحد (كوفيد-19)، حيث أن هناك مجموعة الشروط الجديدة التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأفراد الذين سيؤدون مناسك الحج هذا العام سواء من داخل الأراضي السعودية أو من الدول الأخرى، وسوف نتناول في هذا المقال تلك الشروط نظراً لأهمية الركن الخامس من أركان الإسلام والذي يحرص الملايين من المسلمين على أدائه لإتمام أركان الإسلام الخمسة في شتي بقاع الأرض.

الشروط الجديدة للحج 1442:-

تتمثل الشروط الجديدة للحج لهذا العام عن غيره من الأعوام السابقة في ضوابط صحية شددت عليها السلطات الصحية في المملكة للحفاظ على حياة الحجاج وحياة المواطنين والمقيمين من تفشى جائحة كورونا وهذه الشروط هي:-

1- حصول حجاج الداخل على جرعات لقاح كورونا المعتمد في المملكة قبل الأول من شهر ذى الحجة.

2- متابعة ما يستجد من توفر اللقاح وتطور وضع الوباء في شتى دول العالم.

3- حصول نسبة 60% من سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة على اللقاح قبل دخول شهر ذي الحجة.

4- استثناء الفئات الأكثر عرضة للإصابة بتلك الجائحة من الحج هذا العام.

5- اقتصار الحج على الفئات العمرية من سن 18 سنه وحتى 60 سنة.

6- تنسيق خروج الحاج من مقر السكن في ظل تطبيق اجراءات احترازية مشددة.

7- التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف بين الحجاج.

8- جدولة حركة تدفق الحشود إلى مجموعات بحيث يكون لكل مجموعة معرفة سابقاً مع قائد مجموعة يكون مرافق لها على ألا تزيد المجموعة الواحدة عن 100 حاج.

9- حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي لقاح كورونا المعتمد في المملكة.

10- حصول حجاج الخارج على أي لقاح معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية.

11- حصول حجاج الخارج على الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بما لا يقبل عن أسبوع.

12- ابراز نتيجة فحص مخبري معتمد بسلبية الإصابة بجائحة كورونا المستجد قبل 72 ساعة من الوصول إلى أرض المملكة.

13- ارتداء الكمامة إلزامياً لجميع الحجاج والعاملين في كل الأوقات.