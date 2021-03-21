نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب العسكريين الجديد 2021 في السعودية .. والبدلات والعلاوات السنوية للرتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينظم سلم رواتب العسكريين الجديد والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا في المملكة العربية السعودية ما يتقاضاه منسوبي المؤسسة العسكرية الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية، ولا يقتصر على المبلغ الذي يتقاضاه العسكر باختلاف رتبهم، بل يضاف إليه البدلات بجميع صورها، فضلًا عن العلاوات السنوية، والذي يأتي ضمن إطار تحسين رواتب العاملين بالدولة لمساعتهم على تحمل الأعباء المالية، وتتفاوت رواتب العسكريين بحسب القطاع العسكري ومدة الخدمة وغيرها من الضوابط التي تم وضعها لتنظيم الدخل الشهري، ويشمل سلم الرواتب جميع أفراد القوات المسلحة في جميع القطاعات والوزارات التي من شأنها حماية أمن البلاد في الداخل والخارج ويسهرون على راحة وحماية الأفراد ويقدمون التضحيات الكبيرة للحفاظ على حدود البلاد برًا وبحرًا وجوًا، ونوضح خلال السطور التالية سلم رواتب العسكريين الجديد وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .

سلم رواتب العسكريين الجديد 2021

يتفاوت رواتب العسكريين بحسب رتب الأفراد والضباط والدرجات التي يشملها كل رتبة والراتب الثابت لكل رتبة وكل درجة من الدرجات والعلاوة السنوية لكل رتبة وكذلك مدة الخدمة التي قضاها العسكري في خدمة الوطن، ويقسم سلم رواتب العسكر في السعودية على النحو التالي :

أولًا : سلم رواتب العسكريين الأفراد والجنود

يشمل سلم رواتب الأفراد والجنود من العسكريين رتب : ( جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب – رقيب أول – رئيس رقباء )، وكذلك الدرجات لكل رتبة والتي تتدرج من الأولى وحتى الخامسة عشر ونوضح كل ما يتعلق بالأفراد والجنود في المؤسسة العسكرية :

شروط تعيين الأفرد في العسكريين في السعودية

أن يكون الفرد سعودي الجنسية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه.

أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية في المملكة .

ألا يقل عمره عن 17عاما ولا يزيد عن 40 عاما.

ألا يكون موظفا في أي جهة حكومية .

توفر المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية في الفرد الفني .

المدة المقررة للترقية للجنود والأفراد

يتم ترقية الفرد أو الجندي من الرتبة الأقل إلى الأعلى بالضوابط التالية :

للترقية من جندي إلى جندي أول يشترط مرور سنتان على الأقل .

للترقية من جندي أول إلى عريف يشترط مرور سنتان على الأقل .

للترقية من عريف إلى وكيل رقيب يشترط مرور ثلاث سنوات على الأقل .

للترقية من وكيل رقيب إلى رقيب يشترط مرور ثلاث سنوات على الأقل .

للترقية من رقيب إلى رقيب أول يشترط مرور أربع سنوات على الأقل .

للترقية من رقيب أول إلى رئيس رقباء يشترط مرور خمس سنوات على الأقل .

للترقية من رئيس رقباء إلى ملازم يشترط مرور خمس سنوات على الأقل .

سلم رواتب الأفراد الجديد 2021

يأتي سلم رواتب الأفراد والجنود في المؤسسة العسكرية في المملكة العربية السعودية على النحو التالي :

علاوات الأفراد والجنود السنوية

وتأتي العلاوات السنوية والتي تتفاوت بين الجنود والأراد بحسب الرتبة على النحو التالي :

علاوة الجندي السنوية 125 ريال سعودي .

علاوة الجندي الأول السنوية 140 ريال سعودي .

علاوة العريف السنوية 155 ريال سعودي .

علاوة وكيل الرقيب السنوية 180 ريال سعودي .

علاوة الرقيب السنوية 210 ريال سعودي .

علاوة الرقيب الأول السنوية 240 ريال سعودي .

علاوة رئيس الرقباء السنوية 280 ريال سعودي .

ثانيًا : سلم رواتب العسكريين الضباط الجديد 2021

يشمل سلم رواتب الضباط الرتب : (رتبة ملازم – ملازم أول – نقيب – رائد – مقدم – عقيد – عميد – لواء – فريق – فريق أول)، بحسب الرتبة العسكرية للضابط والدرجات التي تشملها كل رتبة والراتب الثابت والعلاوات السنوية ومدة الخدمة، ويأتي سلم الرواتب كالتالي :

العلاوات السنوية للضباط 2021

يحصل الضباط بالمؤسسة العسكرية في المملكة على علاوة سنوية تختلف باختلاف الرتبة ويتم الحصول عليها في شهر يناير من كل عام، وتأتي العلاوات على النحو التالي :