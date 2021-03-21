Tawakalna رابط حجز عمرة رمضان 1442-2021 عبر تطبيق اعتمرنا ومواعيد الحجز

حجز عمرة رمضان الذي ينتظر ملايين الراغبين في الذهاب في عمرة رمضان ويتسابقوا للتعرف على تطبيق اعتمرنا للحجز، وأيضا معرفة خطوات الحجز ومواعيد الحصول على وقت تسجيل طلب العمرة، حيث صدرت العديد من الإشاعات والأخبار الغير دقيقة عن إلغاء موسم العمرة هذا العام ولكن وزارة الحج والعمرة ترد على جميع الشائعات بالعديد من الإجراءات الحازمة والدقيقة.

وزارة الحج والعمرة

عمرة رمضان 1442

يتحكم في أعداد المقبولين في موسم العمرة في كل عام، والذي يتركز بشكل أساسي في شهر رمضان، على أعداد الإصابات اليومية من فيروس كرونا ومدى قدرة المملكة من السيطرة عليه داخليا وأيضا القدرة على تحجيم حجم انتشار فيروس من الوافدين لزيارة بيت الرحمن في العمرة، حيث تقوم المملكة بالاستعداد بشكل مكثف من خلال الاستعداد من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة بالمعاونة مع وزارة الحج والعمرة، وذلك بالحرص على عدم التكدسات وأيضا اتخاذ جميع إجراءات التعقيم وارتداء الكمامات وعمل فحوص الفيروس قبل الدخول إلى المملكة.

هل يتم حجز عمرة رمضان هذا العام؟

في أحدث الأخبار عن موسم العمرة 1442 بشهر رمضان حيث لم تقم وزارة الطيران بالمملكة عن السماح بعودة حركة الطائرات بشكل طبيعي منها وإليها، وذلك في خطة محكمة للسيطرة على فيروس كرونا، ومن المتوقع أن تقوم بفتح حركة الطيران من جديد في منتصف مايو 2021، ويقتصر موسم العمرة هذا الام، حسب آخر الأخبار، على الموجودين بالمملكة من المواطنين السعوديين والمقيمين والوافدين غليها، حيث يتم تطبيق الإجراءات المعتادة عليهم على أن يقوموا بالتسجيل في طلب العمرة عبر تطبيق اعتمرنا، والذي يتم إعلان النتائج على تطبيق توكلنا.

خطوات حجز عمرة رمضان