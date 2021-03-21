نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي السعودية برابط مباشر وحضور اللقاءات الافتراضية لمسابقة مدرستي madrasati في المقال التالي
نوفر لكم رابط منصة مدرستي السعودية المباشر بالإضافة إلى آخر أخبار التعليم عن بعد، هذا وأعلنت وزارة التعليم السعودية عن مسابقة منصة مدرستي، ويأتي ذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وكذلك بالاشتراك مع شركة مايكروسوفت، حيث دعت الوزارة الجميع للحضور اليوم الأحد ما بين العاشرة والثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلي، وذلك من أجل حضور اللقاءات الافتراضية والتعريف بمسابقة بوابة مدرستي في مرحلتها الأولى، وذلك من خلال موقع مايكروسوفت تيمز الرسمي.
رابط منصة مدرستي السعودية وحضور اللقاءات الافتراضية
يمكن لجميع الطلاب والطالبات والإداريين والمعلمين الذين يودون الدخول إلى بوابة مدرستي والتسجيل في المنصة التعليمية مدرستي ، وبعدها التسجيل بحساب المسجل سواء كان طالب أو معلم أو إداري بكلمة مرور ورقم البطاقة الشخصية أو اسم المستخدم، كما يمكن التسجيل في منصة مدرستي عبر نظام نور أو تطبيق توكلنا الحكومي، يشار إلى أن وزارة التعليم أكدت في وقت سابق على استمرارية التعليم الإلكتروني في جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، وذلك حتى نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يتم دراسة الوضع الصحي في البلاد، ومن ثم تقرير ما هي آلية الفصل الدراسي الأول للسنة الدراسية الجديدة 1442-1443 للهجرة.
ما هي آلية حل الواجبات في منصة مدرستي
- يجب أولا القيام بالتسجيل بواسطة حساب الطالب داخل بوابة مدرستي التعليمية
- ثم بعد التسجيل نتوجه إلى الصفحة الرئيسية وسنجد القائمة الرئيسية الجانبية على يمين الشاشة
- نقوم بالدخول إلى القائمة والضغط على خيار الواجبات الدراسية مدرستي
- سيتم استعراض المواد الدراسية والتي فيها واجبات مدرسية
- ثم بعد ذلك يتم الضغط على أحد المواد المطلوبة ونقوم بحلها مباشرة
- يمكن أيضا للطالب أن يقوم بتحميل نسخة عن حل الواجب والاحتفاظ به في جواله أو في الكمبيوتر المحمول الخاص به.
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