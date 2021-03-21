نظام نور تسجيل دخول ولي الأمر برقم الهوية 2021

نظام نور تسجيل دخول ولي الأمر والتسجيل في منصة مدرستي التعليمية، لا زال البحث مستمر عن نظام نور التابع لوزارة التعليم ولعدة أغراض منها تسجيل الطلاب المستجدين أو للذين يريدون التسجيل في منصة مدرستي أو بعض الخدمات الأخرى بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، ووفرت الوزاره رابط مباشر للتسجيل في بوابة نظام نور الإلكتروني والاستفادة من الخدمات التي تقوم بتقديمها على مدار الساعة.

نظام نور تسجيل دخول ولي الأمر

هذا ويمكن الدخول إلى نظام نور الإلكتروني عن طريق رابط noor moe gov sa بعد الدخول إلى الرابط قم بالتوجه إلى أسفل الصفحة الدخول إلى خيار رابط ولي الأمر الجديد بعد الدخول إليه اكتب رقم هوية الشخصية وفي الخانة الثانية اكتب كلمة المرور وفي الثالثة رمز التحقق المؤلف من عده أرقام وحروف داخل الخانة المخصصة لها، وبعد الدخول يمكن الاستفادة من الخدمات والتي من أبرزها الاستعلام عن نتائج نور بالهوية للطلبة.

كيف استخرج نتائج نظام نور بالهوية

يمكن الحصول على النتائج بعد صدورها والإعلان عنها من قبل وزارة التعليم من خلال نظام نور الإلكتروني ويكون ذلك عبر تسجيل الدخول بالاسم وكلمه السر وبعدها وضع البيانات التي قمت بتسجيلها مسبقا وفي حاله وجود أي مشاكل في التسجيل بواسطة رقم الهوية يمكن الاستعلام عن النتائج بواسطة الإقامة فقط، ويكون ذلك من خلال إدراج رقم الإقامة الشخصية وكلمة المرور ومن ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

خدمات نظام نور وزارة التعليم