نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل الجديد في السعودية 2021 بنوده ومتى يتم العمل به؟ في المقال التالي
قانون العمل الجديد في السعودية 2021 حوى العديد من الإضافات والتعديلات الجديدة للتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتسعي الحكومة السعودية من خلال نظام العمل السعودي 2021 إلى تحسين العلاقة بين صاحب العمل والعاملين لديه، وقد استفاد العديد من العمال من تفعيل نظام مكتب العمل الجديد 1442 بالحصول على العديد من الخدمات التي لم يسبق لهم الحصول عليه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على قانون العمل الجديد في السعودية 2021.
قانون العمل الجديد في السعودية 2021
أعلنت الحكومة السعودية البدء في تنفيذ قانون العمل الجديد في السعودية 2021 بداية من يوم الأحد الموافق أربعة عشر من مارس 2021 على أن يتم إلغاء وتعديل بعض القوانين به وجاء من أهم هذه القوانين الملغاة إلغاء شرط وجود كفيل للدخول والعمل داخل المملكة.
تعديلات نظام العمل الجديدة 2021
تم تنظيم اللوائح والقوانين داخل نظام العمل السعودي الجديد 1442 والذي شمل على بعض التعديلات التي من شأنها إلزام جميع مؤسسات العمل بأن تكون نسبة العمالة داخلها لا تقل عن 75%، ويمكن من خلال الحصول على نظام العمل السعودي 2021 معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالقانون الجديد والتعديلات ومنها:
- منع حجز الأجر الخاص بالعامل دون سند قانوني أو حتى جزء منه.
- تخفيض ساعات العمل للعامل لستة ساعات خلال شهر رمضان وألا يستمر العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة.
- في حالة كان العامل غير محدد له مدة عمل يتم تعويضه بما قيمته شهر عن كل عام عمل.
- تفعيل شروط إنهاء العقد والتعديل عليه للعامل إذا كان العقد غير محدد المدة أو الأجر دون الحاجة لانتظار مدة الستون يومًا.
- إلزام أن يكون هناك تفتيش من الوزارة على تطبيق التعديلات الجديدة وتوقيع الجزاءات على المخالفين في تنفيذها.
- حق المرأة العاملة إجازة وضع تستحق خلالها أجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوع ولها أن تقوم بتوزيعها كما تشاء.
- كما يتضمن قانون العمل الجديد في السعودية 2021 على بند يُفيد بتجريم السمسرة في توظيف السعوديين بفرض غرامة مالية على القائم بالسمسرة بقيمة مائتان ألف ريال سعودي كحد أدني وألا تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي.
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