قانون العمل الجديد في السعودية 2021 بنوده ومتى يتم العمل به؟

قانون العمل الجديد في السعودية 2021 حوى العديد من الإضافات والتعديلات الجديدة للتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتسعي الحكومة السعودية من خلال نظام العمل السعودي 2021 إلى تحسين العلاقة بين صاحب العمل والعاملين لديه، وقد استفاد العديد من العمال من تفعيل نظام مكتب العمل الجديد 1442 بالحصول على العديد من الخدمات التي لم يسبق لهم الحصول عليه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على قانون العمل الجديد في السعودية 2021.

قانون العمل الجديد في السعودية 2021

أعلنت الحكومة السعودية البدء في تنفيذ قانون العمل الجديد في السعودية 2021 بداية من يوم الأحد الموافق أربعة عشر من مارس 2021 على أن يتم إلغاء وتعديل بعض القوانين به وجاء من أهم هذه القوانين الملغاة إلغاء شرط وجود كفيل للدخول والعمل داخل المملكة.

تعديلات نظام العمل الجديدة 2021

تم تنظيم اللوائح والقوانين داخل نظام العمل السعودي الجديد 1442 والذي شمل على بعض التعديلات التي من شأنها إلزام جميع مؤسسات العمل بأن تكون نسبة العمالة داخلها لا تقل عن 75%، ويمكن من خلال الحصول على نظام العمل السعودي 2021 معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالقانون الجديد والتعديلات ومنها: