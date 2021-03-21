نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن صلاحية الإقامة السعودية ورسوم تجديد الإقامة “رابط منصة أبشر الالكترونية” في المقال التالي
طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة أبشر 2021، من المهم جدا أن يكون المقيم على دراية كاملة بتفاصيل الخاصة بصلاحية أوراق إقامته حتى لا يترتب على ذلك عواقب وخيمة في حال قام بتجاوز المدة المحددة في هذه الأوراق، مما يجعل عرضه في بعض الأحيان أن تقوم السلطات بترحيله مباشرة إلى خارج حدود المملكة وبالتالي يخسر مصدر العمل الخاص به، وعلى ذلك وللتخلص من هذه المشكلة تم تفعيل احدى الخدمات وإدراجها في أبشر لتساعد في معرفة اخر التفاصيل الخاصة بالإقامة.
كيف الاستعلام عن صلاحية الإقامة
- بداية قم ب فتح الموقع الخاص بأبشر واتباع الخطوات على التوالي لتسجيل حساب والتي تتمثل في إضافة الرمز المرورى وأيضا الاسم.
- بعدها سوف يتم عرض صفحة من خلالها انقر على الأيقونة الخاصة بـ خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.
- وقم بملأ بياناتك تبعا المتمثلة في رقم الإقامة وأيضا الرمز المرئية ثم اضغط في النهاية على الزر عرض وبعد ذلك سيتم تحميل التفاصيل لك مباشرة.
الغرامات التي يدفعها المقيم في حال انتهاء الصلاحية دون تجديد الغرامة الأولى 500 ريال وهي في حالة أن تم تجاوز المدة المخصصة للإقامة وعدم القيام بتحدثها، أما الغرامة الثانية 1000 ريال وهي في حالة ما إذا كرر ذلك للمرة الثانية ويتم إنذاره أنه عند تكرار هذا الأمر والثالثة هي يتم فورا ترحيله، وتصل أقصى عقوبة لهذا الفعل إلى 3000 ريال وأيضا قد يعاقب بالحبس حوالى 6 أسابيع، او يتم تطبيق العقوبتين في ذات الوقت.
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