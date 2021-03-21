شروط قرض الأسرة 1442 الجديدة بنك التسليف حتى 60 ألف

يبحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن شروط قرض الأسرة 1442 وذلك رغبة منهم في الحصول على قرض يساعدهم في استمرار العمل بالمنشآت الصغيرة بالإضافة إلى القروض الشخصية، ويتساءل الأفراد عن بنك التسليف قرض الأسرة كم المبلغ بالإضافة إلى قرض الأسرة كم يأخذ وقت ومن خلال هذا المثال سوف نتعرف على شروط قرض الأسرة 1442 الجديدة وطريقة الاستعلام عن قروض بنك التسليف.

شروط قرض الأسرة 1442 الجديدة

قام بنك التسليف بوضع شروط قرض الأسرة 1442 والتي يجب أن تنطبق على المتقدم للحصول على القرض لضمان الحصول على أكبر استفادة ممكن وتتلخص هذه الشروط في:

أن يقوم صاحب طلب الحصول على القرض بتسديد أولي أقساط القرض في خلال ثلاثون يومًا من تاريخ الحصول على القرض.

أن تقوم السيدات المطلقات أو الأرامل أو التي تعول الأطفال بتقديم الطلب.

ألا يكون المتقدم للحصول على قرض الأسرة حاصل على أي قرض من البنوك الأخرى خلال فترة التقديم.

ألا يزيد عمر الفرد المتقدم للحصول على قرض الأسرة عن سبعون عامًا.

أن يقوم المتقدم للطلب لديه كافة الضمانات المطلوبة من بنك التسليف.

ألا يزيد دخل المتقدم للحصول على القرض عن عشرة ألاف ريال سعودي شهريًا.

قروض بنك التسليف السعودي

قام بنك التسليف بتوفير العديد من القروض للسعوديين والتي تتناسب مع جميع الفئات وتلبي احتياجاتهم وهي:

قرض الترميم: ويقدم هذا القرض للراغبين في ترميم منازلهم أو بنائها وليس لديهم المال الكافي.

قرض الكنف: والذي يحق فيه التقديم للمطلقات والأرامل والذي يساعدهم في الحصول على حياة كريمة.

قرض الأسرة: والذي من خلاله يتم تحسين دخول الأسرة ذات الدخول المنخفضة.

قرض الزواج: ويقدم هذا القرض للمقبلين على الزواج ليساعدهم في الانتهاء من تجهيزات الزواج ومن أهم شروطه أن يقل راتب المتقدم للحصول عليه عن عشرة ألاف ريال.

القرض الاجتماعي: وهو قرض يقدم لكافة الأفراد داخل المملكة والذي يمكنهم من تحسين دخولهم من خلال الحصول على قرض بدون فوائد.

طريقة الاستعلام عن كفالة بنك التسليف