“أرامكو” توزع أرباحاً نقدية بقيمة 70.33 مليار ريال عن الربع الرابع 2020

بلادي – الرياض :
أعلنت شركة “أرامكو”، اليوم (الأحد)، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال “18.76 مليار دولار” عن الربع الرابع من عام 2020، بواقع 0.3518 ريال للسهم.
وأوضحت أن تاريخ الاستحقاق سيكون يوم 22 مارس الحالي، والتوزيع في الـ31 من الشهر نفسه، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأبانت أن إجمالي ما جرى توزيعه من أرباح خلال عام 2020م هو 281.28 مليار ريال.
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