بتوجيه من أمير مكة.. القبض على مواطن بجدة تباهى بالاعتداء على خيل محدثاً به إصابات

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن في محافظة جدة، تباهى أمام رفاقه بالاعتداء على خيلٍ محدثاً به إصابات.
وأوضحت إمارة منطقة مكة أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، مبينة أن المتهم سبب إصابات ظاهرة على أجزاء من جسم الخيل، كما قام بتصوير الحادثة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه جرى إيقاف المتهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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