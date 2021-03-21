“التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة التستر في نشاط ورش الحدادة

بلادي – الرياض :
شهرت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية، بعد إدانتهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من تشغيل ورشة للحدادة والألمنيوم بمدينة أبها.
وأوضحت الوزارة أنه صدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بأبها، بتغريم المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من مواطن عن الاشتباه بحالة التستر بورشة الحدادة، وبمباشرة القضية تبين تولي المقيم المتستر عليه إدارة شؤون الورشة المالية والإدارية وتحرير عقودها وتلقي المبالغ المالية والتصرف في المنشأة تصرف المالك.
كما ضبطت أدلة مادية تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه مع عدد من المنشآت والأفراد لا تتناسب ومهنته “حداد” بمرتب قدره 3500 ريال شهرياً، وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
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