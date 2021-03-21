“تقويم التعليم” تطلق “منصتها الرقمية” لتصنيف مدارس التعليم العام في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم (الأحد)، إطلاق “منصتها الرقمية” لتصنيف مدارس التعليم العام في المملكة، ونشرت نتائج تقويمها للمدارس الحكومية والأهلية.

وأوضحت الهيئة أن تصنيف المدارس سيكون وفقاً لأدائها في مجالات ومعايير التقويم المدرسي المتمثلة في: القيادة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم، وبيئات التعلم، مبينة أن التصنيف يركز على أداء طلبة المدارس في مجال نواتج التعلم، وبوزن نسبي مقداره 50% من إجمالي المخصص لمجالات التقويم المدرسي.

وأشارت إلى أن التصنيف يعتمد في قياس نواتج التعلم على أداء طلبة المدارس للصفوف في نهاية الحلقات الدراسية (الثالث الابتدائي، والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط، والثالث الثانوي) في الاختبارات الوطنية، وتشمل المعارف والمهارات الأساسية في اللغة العربية والرياضيات والعلوم.

كما توفر المنصة تصنيفات متعددة للمدارس على مستوى: نواتج التعلم، والمراحل الدراسية، وحجم المدرسة، وكثافة فصولها ومتغيرات أخرى ذات صلة.