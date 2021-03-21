رجل يخفي حكما بالطلاق البائن للرجوع لزوجته.. ومولود جديد يكشف المخالفة

بلادي – الرياض :

احتال أحد الأشخاص على حكم قضائي يقضي بالطلاق البائن بينه وبين زوجته، حيث عمد إلى شخص غير مؤهل للفتوى، والذي أفتاه بالرجوع إلى زوجته، وبعد عودتها حملت منه وأثناء تسجيل المولود تم اكتشاف المخالفة.

وروت مصادر لـ”الوطن”، تفاصيل الواقعة التي بدأت بقيام رجل بتطليق زوجته 3 طلقات متفرقة، وصدر بها حكم قضائي نهائي يقضي بثبوت الطلاق البائن بينونة كبرى، لكنه ذهب إلى مفتٍ غير مؤهل وأخفى عنه الحكم القضائي واستفتاه بطريقة احتيالية، والذي بدوره أفتاه بجواز الرجوع إلى زوجته.

وأوضحت المصادر، أن والد الزوجة فرح بتلك الفتوى رغبة منه في لم شمل الأسرة ونظرا لوجود أطفال، وأمرها بالعودة إلى طليقها دون إثبات المراجعة أمام المحكمة.

وأشارت المصادر إلى أن الزوجة بعد عودتها حملت منه، وعند تقدم الزوج لتسجيل الطفل في سجل الأسرة تبين من سجلات الأحوال المدنية أن الأبوين في حالة طلاق بائن، وأنه لم يرد لها ما يقضي بزوال هذا المانع.

وأحالت الأحوال المدنية الواقعة للمحكمة، التي اكتشفت بدورها هذه المخالفة الكبيرة للشرع والنظام، وقضت ببطلان عقد الزوجية، وتأديب كل من الزوج والولي الشرعي للزوجة، وحكمت بصحة نسب الطفل لأبيه لكونه من أثر زواج باطل يعتقد الزوج والزوجة صحته.