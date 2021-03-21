في يوم الأم العالمي.. “التعليم” تشيد بدور الأمهات في العملية التعليمية عن بُعد

بلادي – الرياض :

أشادت وزارة التعليم بدور الأمهات في استمرار العملية التعليمية عن بُعد، والجهود التي بذلنها لتعويض الفاقد التعليمي لأبنائهن خلال فترة تعليق الحضور مكانياً للدراسة، وتحوّله عن بُعد، وذلك بمناسبة الاحتفاء بيوم الأم الذي يوافق اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة أن دور الأم يتكامل مع بقية عناصر المنظومة التعليمية عبر منصة “مدرستي”، استشعاراً منها بأهمية المسؤولية المشتركة بين المدرسة والأسرة، ودورها في تهيئة البيئة المنزلية والأسرية المناسبة للتحصيل الدراسي، والتفاعل مع التعليمات والإرشادات الغذائية الموجودة على المنصة.

وأبانت أن دور الأم في رحلة التعليم عن بُعد امتد في المتابعة والمراقبة والتفاعل، والتحفيز والتشجيع الدائم، واستنفار الدوافع الذاتية لأبنائها نحو مزيد من التفوق والنجاح، وتعظيم الاستفادة من أدوات ووسائل التعليم سواء خدمات منصة مدرستي، أو الروضة الافتراضية، أو قنوات عين؛ مما ساهم في تحقيق نموذج سعودي فريد في التعليم عن بُعد.

وأشارت إلى أن دورها ظهر جلياً في مواكبتها لنظام “التعليم عن بُعد” في ظل انتشار فيروس “كورونا”، وتفاعلها مع المهام غير التقليدية الملقاة على عاتقها في تنظيم وقت الأبناء، وإدارة شؤون حياتهم اليومية، وضبط أوقاتهم لحضور جميع الدروس التعليمية، وقياس مستويات التحصيل الدراسي.