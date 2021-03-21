فجر اليوم.. ضربات جوية عنيفة للتحالف على مواقع للميليشيات الحوثية

بلادي – الرياض : ذكرت مصادر يمنية أن قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن استهدفت فجر اليوم (الأحد)، مواقع للميليشيات الحوثية بضربات جوية عنيفة. وأوضحت المصادر، أن الضربات الجوية استهدفت مواقع الصواريخ الباليستية وورش التصنيع في كل من صنعاء، وعمران، والحديدة.

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