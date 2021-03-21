بلادي – الرياض :
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على وافد من الجنسية البنجلاديشية، امتهن تزوير الوثائق الرسمية ورخص الإقامة والتأمين الطبي، والمتاجرة بها في أوساط مخالفي نظام الإقامة.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة الرياض، أن المتهم اتخذ من مقر إقامته معملاً لجرائمه، حيث ضبط بحوزته 50 رخصة إقامة، و7 بطاقات تأمين طبي مزورة.
وأبان أن المتهم أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط وافد امتهن تزوير الوثائق الرسمية ورخص الإقامة والتأمين الطبي في الرياض (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.