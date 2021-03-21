ضبط وافد امتهن تزوير الوثائق الرسمية ورخص الإقامة والتأمين الطبي في الرياض (فيديو)

بلادي – الرياض :

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على وافد من الجنسية البنجلاديشية، امتهن تزوير الوثائق الرسمية ورخص الإقامة والتأمين الطبي، والمتاجرة بها في أوساط مخالفي نظام الإقامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة الرياض، أن المتهم اتخذ من مقر إقامته معملاً لجرائمه، حيث ضبط بحوزته 50 رخصة إقامة، و7 بطاقات تأمين طبي مزورة.

وأبان أن المتهم أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.