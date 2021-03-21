رئيس أرامكو: نتائجنا لعام 2020 كانت متميزة لأبعد الحدود وتعد الأفضل مقارنة بشركات الطاقة العالمية

بلادي – الرياض :

أكد رئيس شركة أرامكو أمين الناصر، أن نتائج الشركة لعام 2020 كانت متميزة لأبعد الحدود، حيث حققت الشركة عائدات ممتازة.

وقال في تصريح اليوم (الأحد) إن الشركة حققت صافي دخل عالٍ بـ184 مليار ريال، وتوزيعات أرباح بـ281 مليار ريال، وهذه الأرقام تعد الأفضل عند مقارنتها بكبرى شركات الطاقة العالمية.

وأضاف أن الشركة استطاعت خلال أصعب الظروف التي عاشها العالم بسبب جائحة “كورونا”؛ توفير إمدادات طاقة للوطن والعالم بطريقة آمنة وموثوقة بنسبة 99.9%.