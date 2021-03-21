بلادي – الرياض :
أكد رئيس شركة أرامكو أمين الناصر، أن نتائج الشركة لعام 2020 كانت متميزة لأبعد الحدود، حيث حققت الشركة عائدات ممتازة.
وقال في تصريح اليوم (الأحد) إن الشركة حققت صافي دخل عالٍ بـ184 مليار ريال، وتوزيعات أرباح بـ281 مليار ريال، وهذه الأرقام تعد الأفضل عند مقارنتها بكبرى شركات الطاقة العالمية.
وأضاف أن الشركة استطاعت خلال أصعب الظروف التي عاشها العالم بسبب جائحة “كورونا”؛ توفير إمدادات طاقة للوطن والعالم بطريقة آمنة وموثوقة بنسبة 99.9%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس أرامكو: نتائجنا لعام 2020 كانت متميزة لأبعد الحدود وتعد الأفضل مقارنة بشركات الطاقة العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.