قراءة جمالية لأعمال الفنان محمد الجاد

دوت الخليج – بقلم/مها زغلول الفنان التشكيلي محمد عبدالله الغامدي ( محمد الجاد ) ؛ فنان تتسع البصيرة بأعماله الفنية وتكويناته التجريدية ؛ يمزج بأحاسيس المتلقي لأكوان وآفاق بعيدة المدى ؛ فمن خلال اعماله نجد طابع فني عميق وحرية في الرؤية فهو يجمع ما بين التراث ومابين التكوينات الهندسية والنقاط التي تترك ذاك الأثري الفلسفي بنا .

فالفنان أيضا ينقلنا من لون لآخر عبر روايات ديناميكية ؛ ومن ترابط التكوينات ببعضها بأقواس وخطوط الروحانيه المزخرفه ببساطة وعمق في آنٍ واحد ؛

ولانعكسات اللون ما بين شفافيتها وقوتها تجعل أريحية للنظر من خلال أعماله الفنيه لتجعل المخيّلة للمتلقي يرنو من العمل ليُلامس ذاك العمق الذي يُثري لبصيرتنا الكثير من أبعاد فنيه وفلسفية . فهو يُبدع بإسقاط حدسه بتكوينات مستقلّه به . وطالما نتعمّق بفنه لنجد اقصى التجليّات الواضحة بمزج الحروف والأشكال الهندسية بتجريد بسيط ليصل بنا الى رواية متكاملة من صورة رمزية كليّة أخرجها الفنان محمد الجاد بثورة لون وتكوين منفرد لمحاكاتنا مرئياً وجماليّاً . . ومن خلال الإبحار المستمر لفن الفنان محمد الجاد نجد أنه يتسم بالاستقلالية الفنية العميقة الرؤية . .

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