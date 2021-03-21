دوت الخليج – جدة: سلوى المري

مها الشامي مصممة أزياء ومدربة سعودية تنسج من نجاحها قصة إلهام بعد أن أصبحت مدربة معتمدة إذ أثرت ان تنقل تجربتها ونجاحها إلى المجتمع عبر تعليم الفتيات والنساء مهنة تصميم الأزياء بهدف تمكينهن من فتح باب رزق ومساعدتهن

والآن بدأت بتدريب الأطفال أولاد وبنات من عمر 9 سنوات إلى عمر 15 سنةً على الرسم والتصميم ليصبحوا مصممين ومصممات أزياء مجانا

وذلك بعد أن لمعت الفكرة في مخيلتها فأثارت لها الواقع أن تقوم بتدريب براعم المستقبل ليصبحوا مصممات ومصممين أزياء في المستقبل ليخدموا هذا الوطن ولمست من المتدربين والمتدربات مهارة الرسم والتصميم

وعن ذلك قالت مصممة الأزياء العالمية ” الأطفال يقدروا يعملوا المستحيل ويجب علينا كمصممات اننا ندعمهم لإبراز مواهبهم وصقل شخصيتهم ومثل هذه الدورات المخصصة للأطفال تطور من ممارساتهم اليومية

ومن خبراتهم المكتسبة وأيضا تزيد من ثقتهم بأنفسهم ومن إبداعهم وتنمية خيالهم وقدراتهم على التعبير عن أفكارهم

عندنا دورات ودورات للكبار ولكن للأسف ماعندنا دورات وتدريب للأطفال من خلال هذه الدورة سيتعلم الطفل كيف يرسم وكيف يصمم

عملت هذه الدورة للأولاد وللبنات وعددهم عشرة وبعمل لهم مسابقة وسأقوم بتدريبهم ليصمموا أول فستان علمتهم الإبتكار وكيف يستفيدوا من الطبيعة

مجال تصميم الأزياء مجال جميل جداً وأيضًا باب رزق وحرفة لكسب العيش

أتمنى ان يوقف الجميع معي في دعم هذه الفئة

الجدير بالذكر ان المصممة مها اول سعودية عملت دورات لعارضات الأزياء وحصلت على شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال تصميم الأزياء وأيضا حصلت على المركز الرابع عالميا في إحدى المسابقات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصممة الأزياء العالمية مها الشامي تدرب الأطفال على التصميم والرسم مجانًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.