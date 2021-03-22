حالة الطقس المتوقعة غدًا في المملكة

بلادي – الرياض :

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين، سماءً غائمةً جزئياً إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما يتوقّع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل.

كما توقّع المركز أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وتصل أعلى درجة حرارة إلى 40 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في الطائف وسكاكا وتبوك والباحة.