“أسترازينيكا”: اللقاح لا يحتوي على مكونات مشتقة من لحم الخنزير

بلادي – الرياض :

أكدت شركة “أسترازينيكا” أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19” لا يحتوي على مكونات مشتقة من لحم الخنزير.

وأوضح متحدث باسم الشركة في إندونيسيا، أن جميع مراحل عملية الإنتاج لا تدخل فيها المنتجات المشتقة من لحم الخنزير أو غيرها من المنتجات الحيوانية.

وكان مجلس العلماء في إندونيسيا، قال إن اللقاح يتضمن إنزيم التربسين المأخوذ من بنكرياس الخنزير، ورغم ذلك طالب باستخدامه بسبب الحالة الوبائية الطارئة.