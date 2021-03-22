بلادي – الرياض :
أكدت شركة “أسترازينيكا” أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19” لا يحتوي على مكونات مشتقة من لحم الخنزير.
وأوضح متحدث باسم الشركة في إندونيسيا، أن جميع مراحل عملية الإنتاج لا تدخل فيها المنتجات المشتقة من لحم الخنزير أو غيرها من المنتجات الحيوانية.
وكان مجلس العلماء في إندونيسيا، قال إن اللقاح يتضمن إنزيم التربسين المأخوذ من بنكرياس الخنزير، ورغم ذلك طالب باستخدامه بسبب الحالة الوبائية الطارئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “أسترازينيكا”: اللقاح لا يحتوي على مكونات مشتقة من لحم الخنزير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.