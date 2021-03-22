عمرها أكثر من 400 عام.. لماذا سُميت قرية ذي عين الأثرية بالباحة بهذا الاسم؟

بلادي – الرياض :

تعد قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة، واحدة من أجمل وأبرز المواقع الأثرية على مستوى المملكة، لما تتمتع به من تصاميم رائعة في طريقة بنائها.

وأوضح أحد أعيان القرية فهد الزهراني في برنامج “كشتة خالد” على قناة الإخبارية، أن القرية تتكون من 58 منزلًا تراثيًا، وتمتاز أنها بنيت على قمة جبل أبيض من الرخام.

وأشار إلى أن سبب تسمية قرية ذي عين بهذا الاسم نسبة إلى العين الجارية بالقرية، التي لم تتوقف على مر الزمان.

وأوضح أن عمرها يمتد لمئات السنين، حيث تتواجد منذ أكثر من 400 عام، لافتًا أنها تُشتهر بزراعة الموز البلدي والكادي والنخل الباسق.

وتقع ذي عين في منحدر طريق عقبة الملك فهد، وهي قرية مبنية من الحجارة مسقوفة بأشجار العرعر التي نقلت إليها من الغابات المجاورة، وزينت شرفاتها بأحجار المرو الكوارتز على شكل مثلثات متراصة.

ويوجد بها بعض الحصون الدفاعية التي أنشئت قديماً لحمايتها من الغارات أو لأغراض المراقبة.