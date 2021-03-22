بلادي – الرياض :
تعد قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة، واحدة من أجمل وأبرز المواقع الأثرية على مستوى المملكة، لما تتمتع به من تصاميم رائعة في طريقة بنائها.
وأوضح أحد أعيان القرية فهد الزهراني في برنامج “كشتة خالد” على قناة الإخبارية، أن القرية تتكون من 58 منزلًا تراثيًا، وتمتاز أنها بنيت على قمة جبل أبيض من الرخام.
وأشار إلى أن سبب تسمية قرية ذي عين بهذا الاسم نسبة إلى العين الجارية بالقرية، التي لم تتوقف على مر الزمان.
وأوضح أن عمرها يمتد لمئات السنين، حيث تتواجد منذ أكثر من 400 عام، لافتًا أنها تُشتهر بزراعة الموز البلدي والكادي والنخل الباسق.
وتقع ذي عين في منحدر طريق عقبة الملك فهد، وهي قرية مبنية من الحجارة مسقوفة بأشجار العرعر التي نقلت إليها من الغابات المجاورة، وزينت شرفاتها بأحجار المرو الكوارتز على شكل مثلثات متراصة.
ويوجد بها بعض الحصون الدفاعية التي أنشئت قديماً لحمايتها من الغارات أو لأغراض المراقبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرها أكثر من 400 عام.. لماذا سُميت قرية ذي عين الأثرية بالباحة بهذا الاسم؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.