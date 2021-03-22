وزير المالية: تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سيخلق فرصاً وظيفية

بلادي – الرياض :

أكد وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، اليوم (الأحد)، أن تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سيخلق الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وبما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي.

وأشار إلى أنه سيساهم كذلك في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين ميزان المدفوعات، عبر تحفيز ودعم الصناعة الوطنية.