“الأرصاد” يُحذر من تقلبات جوية في معظم مناطق المملكة من الثلاثاء إلى السبت

بلادي – الرياض :
حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من تأثر معظم مناطق المملكة بحالة من عدم الاستقرار في الأجواء خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 23/3/2021 وحتى السبت 27/3/2021.
وتوقع أن تتسبب هذه الحالة في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كما تمتد لمناطق الرياض والقصيم والشرقية ابتداءً من يوم الأربعاء.
كما توقع المركز استمرار تأثير الأتربة المثارة يوم الجمعة على مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية والشرقية، ومن ثم تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية لمنطقتي عسير والباحة بدءًا من السبت.
وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة العظمى سوف يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء على معظم مناطق المملكة، ثم يليه انخفاض اعتبارًا من الخميس على مناطق شمال وغرب المملكة، وصولًا إلى مناطق الوسط والشرق بدءًا من يوم السبت.
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