دوت الخليج – تركي الحجيلي أعلن حساب وزارة الرياضة يوم الأحد الموافق 8/8/1442 هـ عبر تطبيق تويتر استقالة رئيس نادي النصر السابق الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، وفقاً للتحقيقات التي تم إجراؤها حيال الشكوى المقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي النصر بتاريخ 25/7/1442هـ وما تضمنته الشكوى من عدم تفعيل دور مجلس إدارة النادي وعدم عقد جلساته بالصورة النظامية، حيث قامت وزارة الرياضة بأخذ إفادة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت بتاريخ 4/8/1442 هـ ، وتكليف الدكتور عبد الله الدخيل بتسيير أعمال النادي حتى انتخاب رئيس للنادي وأعضاء إدارة للنصر، حيث أن آخر مباراة لعبها نادي النصر برئاسة السويكت كانت أمام نادي الباطن وانتهت المباراة بنتيجة (7-0) لصالح نادي النصر، ويذكر أن النصر في عهد السويكت حقق بطولة كأس السوبر مرتين على التوالي، ووصل في عام 2020 إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وكان النصر كذلك في عهد السويكت وصيفاً للدوري السعودي في عام 2020 وكذلك وصيف كأس الملك عام 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقالة السويكت من رئاسة نادي النصر السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.