النفايات ستحقق استثمارات تقدر بـ “120” مليار

دوت الخليج -زايد الجهني

في ظِل التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة و معدلات النمو السكاني إضافة الى النهضة الصناعية والعمرانية وارتفاع مستويات المعيشة والإنفاق المتزايد في أعداد الزائرين في المملكة فإن ذلك من شأنه ان يؤدي الى زيادة كبيرة في إنتاج النفايات والتي تقدر حاليا بأكثر من 53 مليون طن وبات من الضروري وضع خطط لتحويل هذه النفايات من عبء على الاقتصاد الى قيمة مضافة ، و استضافت قناة روتانا خليجية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبد الله السباعي في برنامج “ياهلا” وتحدث الدكتور عن المركز بأنه قد نشأ وبدا بناء على دراسة وجه بها المقام السامي منذ ثلاث سنوات لهذا القطاع، وقال ان هناك كمية كبيرة جداً من النفايات تنتج سنويا تكلف الدولة مبالغ باهظة جداً لأزالة هذه النفايات بالطرق الأمنة، و عندما نتحدث عن النفايات فإننا نتحدث عن جميع النفايات الناتجة في المملكة سواءً من النفايات البلدية او الطبية او الصناعية أو الزراعية فيما عدا النفايات المشعة ، وقارن الدكتور التعامل السابق مع النفايات والتعامل الحالي وقال انه في السابق يستعمل الفرد المنتج ثم ينتهي منه ويتحول الى نفاية وتذهب هذه النفاية الى المردم ولكن التعامل الحالي مع النفايات قد تغير جذرياً في المنظومة ووصفها بـالاقتصاد الخطي وقال إن فكرة الاقتصاد الخطي هي أن المنتج لا يتحول إلى نفاية ويذهب للمردم بل يتم الاستفادة منه بطرق كثيرة منها إعادة تدويره او يكون مصدراً للطاقة او يكون محسنات للتربة فهناك العديد من الاستخدامات لهذه النفايات التي كانت في السابق تذهب بلا فائدة، وأشار الدكتور أنه من المتوقع خلال 15 سنة القادمة سيتم خلق أكثر من 70 الف وظيفة في قطاع إدارة النفايات ،بالإضافة إلى أنه من المستهدف أن يحقق هذا القطاع بحلول عام 2035 استثمارات تقدر بـ 120 مليار