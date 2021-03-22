رابط الاستعلام عن ترقيات مسار 1442 الخدمة المدنية للنفاذ الوطني مع الخطوات

الاستعلام عن ترقيات منصة مسار الإلكترونية عبر النفاذ الوطني الموحد الذي أعلنت المنصة عنه ليقوم الموظف بالقطاع الحكومي الدخول لتسيل طلب ترقية أو الاستعلام عن نتائج الترقي إلى المرتبة الوظيفية الأعلى، وذلك باتباع العديد من المعايير اللازمة للتسجيل وقبول الموظف في القطاع الحكومي وشروط التقدم إليها حسب ساعات العمل والسن وما دون ذلك، ونقوم بشرح وظيفة المنصة للمستعلمين وأيضا كيفية الدخول للاستعلام عن الترقيات.

بوابة الدخول الوطني الموحد

منصة مسار الإلكترونية

هي المنصة الإلكترونية المتخصصة في تقديم الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة للدخول والتسجيل بالرقم الوطني لهم لطلب الترقي في الوظيفة، حيث لابد من اتباع معايير الدخول والتسجيل والتي يكون منها سن المتقدم، حيث تكون الأولوية للأكبر سنا، كما يكون أيضا على المتقدم أن يكون قضى خمسة سنوات على الأقل للتقدم لطلب الانتقال للمرتبة الأعلى، ويكون للشهادات الجامعية والشهادات الموازية ورسالة الدكتوراه والماجيستير الأولوية في إعطاء الدرجات الأعلى للعاملين وكذلك إجادة اللغات وبرامج الحاسب.

خطوات الاستعلام عن ترقيات

تبدأ الخطوات بالدخول على خدمة إشغال الوظائف في وزارة الموارد البشرية. اختيار ايقونة بداية الخدمة. يدخل المستخدم مباشرة على منصة مسار الإلكترونية للترقيات. يقوم المستخدم باختيار الدخول الوطني الموحد. تظهر للمستخدم الصفحة التالية للتسجيل والاستعلام، يجده أعلى الصفحة. يقوم بكتابة اسم المستخدم. يتم كتابة رقم المرور. يقوم بكتابة رمز التحقق. يختار ايقونة “أنا لست روبوت”. يبدأ تسجيل الدخول. كما تتيح للمستخدم الدخول في حال نسيان كلمة المرور عبر أبشر أو النفاذ الوطني. يقوم المستخدم بكتابة البيانات جميعها. يتسلم كود على الهاتف النقال. يقوم بكتابته بالحقل المخصص له. يقوم باختيار “الترقيات ، أو المفاضلة بين الوظائف وإعلانات الوظيفة وخدمة الإشغالات”.

وكانت المنصة الإلكترونية قد طرحت من وقت قريب الترقي في الدرجات الوظيفية العاشرة والحادية عشر للذين تنطبق عليهم شروط التقدم للحصول على الترقيات، حيث يشترط أن يكون الموظف بالقطاع الحكومي قد مر عليه فترة العمل المكتوبة باللوائح وهي خمسة سنوات على الأقل وأن يكون له معايير المفاضلة وهي السن الأكبر والخبرة الأعلى والقدرات الأفضل من حيث إجادة اللغة ومهارات الحاسب الآلي، كما يكون لأصحاب الدراسات العليا والدكتوراه الأفضلية.