نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول الاستعلام عن منصة مسار للترقيات 1442 في المملكة النفاذ الوطني masar في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت ترقيات مسار محل البحث الان من جانب المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث يتطلع الجميع إلى معرفة شروط التقديم في ترقيات مسار لعام 1442 والتي قد تم الإعلان عنها خلال الساعات الماضية، وسوف نوافيكم تقري عن التعرف على كيفية تسجيل ترقيات مسار من خلال موقعكم ثقفني ومعرفة الترقيات في السلم الوظيفي من درجة إلى درجة أعلى نستعرض معكم أهم شروط وتفاصيل التقدم إلى ترقيات السلم الوظيفي مسار.

شرح التقديم على الترقيات من خلال منصة مساء

أعلنت وزارة العمل التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية اليوم التاسع من شهر شعبان الجاري لعام 1442 عن تغيير خريطة التسجيل في منصة مساء لترقيات المعلمين وإجراء بعض التحديثات في شروط التقديم والتي تكون:

في البداية على المواطن السعودي التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة مسار من هنا.

ومن ثم يتم احتيار كلمة مساء لتسجيل الدخول.

تظهر لك عدة اختيارات في الموقع الإلكتروني عليك بالضغط على كلمة عروض الخدمة.

ومن ثم تظهر لك الصفحات الخاصة بكلمة الترقيات.

على المواطن أن يقوم بإدخال الرغبات للوظيفة التي يريد أن يرتقي بها.

وأخيراً الضغط على كلمة ترقيات للأظهار.

شرح خدمة موقع مسار الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية بالفيديو

تعرف على خدمات منصة مسار المختلفة

تتميز مسار بالعديد من الخدمات المميزة وأبرزها إمكانية إصدار الرخصة الخاصة بالعمل، من الممكن للوافدين أن يغادرو إلى مناطقهم عن طريق المنصة إلكترونياً بالتقديم عليها، إمكانية تقديم الخدمات المختلفة لوافد، إمكانية التحديث لبيانات العمال، خدمة طلب جديد لتأسيس شركة، والعديد من الخدمات الرائعة التي تقدمها منصة مسار إلكترونياً.

وبهذه الخطوات التي عرضناها لكم من خلال موقعنا ثقفني يمكن للجميع الدخول إلى المنصة الرئيسية للترقية مساء والتي يوجد الرابط الخاص بها أعلى المقالة، يذكر وأن منصة مسار للترقيات دائماً ما تقدم خدمات مميزة للمواطنين في المملكة العربية السعودية حيث أنه قد تم إنشائها في خلال الاعوام الماضية وقد قامت بتحقيق العديد من النجاحات الرائعة، نتابع معكم التحديثات القادمة لمنصة مسار ونتائج ترقيات المتقدمين من المواطنين فور تسجيلهم على الموقع.