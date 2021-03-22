رصد حضور وغياب الطلاب عبر منصة مدرستي 1442 التعليمية

كيفية رصد حضور وغياب الطلاب عبر منصة مدرستي 1442أصبحت منصة مدرستي حديث الجميع في المملكة العربية السعودية بعد النجاح الذي حققته في الفترة السابقة منذ إعلان التعليم عن بعد، حيث مكنت الطلاب من مواصلة عملية التعليم دون توقف خوفاً من انتشار الوباء، وذلك بواسطة الإمكانيات والأدوات التي زودتها الوزارة بالمنصة، حيث أصبحت مدرسة تحاكي المدرسة التي اعتاد عليها الطالب، فالطالب يحضر الدروس التعليمية كما اعتاد عليها من معلميه، ولكن دون مغادرة المنزل.

رصد حضور وغياب الطلاب

تعد عملية رصد حضور وغياب الطلاب عبر منصة مدرستي من الأشياء التي جعلت الطلاب أكثر التزاما على حضور الدروس التعليمية، وكذلك التفاعل مع المعلم، ويقوم المعلم برصد حضور وغياب الطلاب عبر المنصة باستخدام برنامج مايكروسوفت تيمز كالتالي:

زيارة الموقع الخاص بمنصة مدرستي.

الضغط على الحساب الخاص بالمعلم.

اختيار أيقونة الحضور والغياب.

اختر رصد الغياب للحصة الدراسية.

تظهر لك قائمة بطلاب الصف، قم بالتحديد أمام الطالب سواء حاضر أم غائب.

الضغط على حفظ بعد الانتهاء من رصد الحضور والغياب.

يمكن أيضاً لولي الأمر الاطمئنان على حضور وغياب أبنائه الطلاب عن طريق:

الدخول إلى منصة مدرستي.

من القائمة الرئيسية نختار التقارير والاحصائيات.

نختار أيقونة تقارير الطلاب.

اضغط على المقررات والمصادر.

اختر تقرير الحضور والغياب.

إثبات حضور الطالب على منصة مدرستي

أكدت وزارة التعليم على ضرورة إثبات حضور الطالب على منصة مدرستي، وكانت قد نوهت على خطوات إثبات الحضور، وذلك من خلال اتباع الخطوات الاتية: