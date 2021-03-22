نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع منصة مدرستي لمتابعة الدراسة أون لاين 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع منصة مدرستي الموقع المميز الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السعودية بهدف مواصلة الدراسة أون لاين، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية في وقت سابق عن استمرار الدراسة أون لاين لجميع المراحل التعليمية.

على أن يبدأ اليوم الدراسي على منصة مدرستي للمرحلة المتوسطة والثانوية في خلال الساعة التاسعة صباحا، وبالنسبة للمرحلة الابتدائية سوف يكون بداية من الساعة الثالثة عصرا.

رابط موقع منصة مدرستي

موقع منصة مدرستي يمكنك القول أنه مشابه تماما للبرنامج الصباحي اليومي للطلاب، فكل ما يدور على الموقع يشبه تماما تواجد الطالب داخل المدرسة.

ففي البداية يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع مدرستي، ومن ثم عليه أن يقوم بممارسة الأنشطة العادية تماما بداية من النشيد الوطني وتمارين الصباح، وبعدها يتم استعراض جدول الدراسة اليومي،.

ومن ثم يقوم المعلم بالدخول إلى الفصل الدراسة، فالمنصة تعمل على مبدأ التفاعل بين الطالب والمعلم، حيث يمكن للطلاب المشاركة في المناقشة، وكذلك التعرف على الساعات المناسبة للتواصل مع المعلمين بصورة الكترونية.

كيف يمكن الدخول إلى منصة مدرستي

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية التي يستطيع كلا من الطالب والمعلم أن يقوموا بها حتي يتمكنوا من الدخول إلى موقع منصة مدرستي الالكترونية، وتتمثل هذه الخطوات في:-

في البداية يتم التوجه إلى رابط موقع مدرستي.

ومن ثم يقوم كلا من الطالب أو المعلم باختيار حساب من مايكروسوفت.

وبعد اتمام عملية تسجيل الدخول يقوم الطالب باختيار الجدول من خلال القائمة الجانبية.

وبعدها يقوم باختيار اسم الدرس، وبجوارها سوف يجد كلمة حضور.

ولابد للطالب أن يقوم بالضغط على أيقونة حضور حتي يقوم بإثبات حضوره.

وبهذه الطريقة يتمكن الطالب من متابعة جميع الدروس الخاصة به.

فقد حرصت الوزارة على توفير تعليم مميز من خلال موقع منصة مدرستي.